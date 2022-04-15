Зеленский об угрозах РФ бомбить Киев: Относимся серьезно, не боимся, должны отвечать

Украина серьезно относится к угрозам Минобороны РФ бомбить Киев, но не боится и должна на них отвечать. Об этом в интервью ВВС заявил президент Владимир Зеленский.

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"Мы серьезно относимся ко всем угрозам, потому что эти угрозы связаны с тем, что могут погибнуть наши люди. Мы не боимся ни одной из угроз РФ при этом. Мы должны отвечать на все угрожающие нам шаги РФ", – сказал он.

Он напомнил, что РФ много раз оккупировала украинские территории с 2014 года. По словам президента, они называют оккупированный Крым "своей территорией" и говорят, что "если что-то будет против нашей территории, например, Крыма, то мы будем отвечать ракетными ударами".

"И у меня очень много вопросов. Когда начались ракетные удары с территории Беларуси российских войск 24 февраля, что это было? Что они защищали? Я не совсем понимаю. Мне кажется, что они очень часто путаются в своих показаниях", – сказал Зеленский.

Он отметил, что во временно оккупированных Донецке, Бердянске, Мелитополе, Мариуполе и других местах, куда у Украины временно нет доступа, тоже происходят взрывы – и россияне постоянно делают информационные провокации.

"Российские солдаты – и у нас есть эти документы – приходят в центр города и говорят с людьми: "Вы видите эти взрывы, это украинские самолеты, это украинцы делают". Но это делают они, однако у людей нет связи, они не видят реальное положение дел. И это проблема", – сказал Зеленский.

13 апреля МО РФ пригрозило нанести ракетные удары по "центрам принятия решений" в Киеве, если власти Украины не прекратят "попытки диверсий" на территории России.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил на это, заявив, что у Украины есть "прекрасные возможности" отвечать по России.

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Марк Сировой

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