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Зеленский об угрозах РФ бомбить Киев: Относимся серьезно, не боимся, должны отвечать

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 06:38
Зеленский об угрозах РФ бомбить Киев: Относимся серьезно, не боимся, должны отвечать - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Украина серьезно относится к угрозам Минобороны РФ бомбить Киев, но не боится и должна на них отвечать. Об этом в интервью ВВС заявил президент Владимир Зеленский.

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"Мы серьезно относимся ко всем угрозам, потому что эти угрозы связаны с тем, что могут погибнуть наши люди. Мы не боимся ни одной из угроз РФ при этом. Мы должны отвечать на все угрожающие нам шаги РФ", – сказал он.

Он напомнил, что РФ много раз оккупировала украинские территории с 2014 года. По словам президента, они называют оккупированный Крым "своей территорией" и говорят, что "если что-то будет против нашей территории, например, Крыма, то мы будем отвечать ракетными ударами".

"И у меня очень много вопросов. Когда начались ракетные удары с территории Беларуси российских войск 24 февраля, что это было? Что они защищали? Я не совсем понимаю. Мне кажется, что они очень часто путаются в своих показаниях", – сказал Зеленский.

Он отметил, что во временно оккупированных Донецке, Бердянске, Мелитополе, Мариуполе и других местах, куда у Украины временно нет доступа, тоже происходят взрывы – и россияне постоянно делают информационные провокации.

"Российские солдаты – и у нас есть эти документы – приходят в центр города и говорят с людьми: "Вы видите эти взрывы, это украинские самолеты, это украинцы делают". Но это делают они, однако у людей нет связи, они не видят реальное положение дел. И это проблема", – сказал Зеленский.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский киев минобороны рф угрозы удары
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