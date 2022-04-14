Россия может попытаться мстить за "Москву": высокий риск ракетных ударов по Одессе – ОВА

Россия может попытаться отомстить за "серьезные повреждения" крейсера "Москва". В Одесской области остается высокая вероятность ракетных ударов, предостерег спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Я понимаю, что враг будет готовить все, чтобы, скажем так, пытаться ответить за "Москву". Что же, мы готовы ко всему, потому что силы обороны полностью контролируют процесс", – сказал Братчук.

Он отметил, что военнослужащие в регионе отслеживают все возможные риски активизации действий противника. Сейчас, по его словам, остается высокой вероятность нанесения россиянами ракетных ударов по Одесской области.

13 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому крейсеру "Москва" серьезные повреждения.

Ночью Минобороны РФ подтвердило, что на ракетном крейсере ЧФ РФ "Москва" произошел пожар, сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения, а "причины выясняются".

Оксана Житнюк

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