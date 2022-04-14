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Россия может попытаться мстить за "Москву": высокий риск ракетных ударов по Одессе – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 09:25
Россия может попытаться мстить за
Ракетный крейсер "Москва" (Фото: ТГ Максима Марченко)

Россия может попытаться отомстить за "серьезные повреждения" крейсера "Москва". В Одесской области остается высокая вероятность ракетных ударов, предостерег спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Я понимаю, что враг будет готовить все, чтобы, скажем так, пытаться ответить за "Москву". Что же, мы готовы ко всему, потому что силы обороны полностью контролируют процесс", – сказал Братчук.

Он отметил, что военнослужащие в регионе отслеживают все возможные риски активизации действий противника. Сейчас, по его словам, остается высокой вероятность нанесения россиянами ракетных ударов по Одесской области.

  • 13 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому крейсеру "Москва" серьезные повреждения
  • Ночью Минобороны РФ подтвердило, что на ракетном крейсере ЧФ РФ "Москва" произошел пожар, сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения, а "причины выясняются".
Оксана Житнюк
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Москва Одесса корабль крейсер сергей братчук
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