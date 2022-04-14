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Арестович об угрозах ударов по Киеву: Возможности отвечать по России – у нас прекрасные

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 10:43
Арестович об угрозах ударов по Киеву: Возможности отвечать по России – у нас прекрасные - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео ОП)

У Украины есть возможности наносить ответные удары по России в случае, если РФ ударит по пунктам управления в Киеве. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Арестовича попросили прокомментировать угрозу Минобороны РФ наносить удары по пунктам управления, в том числе в Киеве.

Советник главы ОП ответил, что не сомневается, что Россия может на такое пойти. Он предполагает, что опасности подвергаются органы военного управления, центральные аппараты силовых структур, возможно, Верховная Рада, Кабмин и Офис президента.

"Мы всегда к этому готовы. Пусть летит, посмотрим. Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба. Тут надо быть аккуратным в вопросе поднятия ставок, потому что возможности по России, сразу хочу сказать, у нас прекрасные", – сказал Арестович.

Он добавил, что Украина пока эти возможности не использует, ведь любая война имеет степень эскалации.

"Хотите эскалировать? Давайте эскальнем", – подытожил он.

Марк Сировой
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ВСУ киев ракетный удар минобороны рф ответ Алексей Арестович
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