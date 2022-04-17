Зеленский: В случае успеха на Донбассе Россия может снова пойти на Киев

Президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии каких-либо гарантий, что Россия не попытается снова захватить Киев, если битва за Донбасс будет успешна для российских войск. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

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"Поэтому мы понимаем: то, что мы отбили их, и они ушли, и они убегали из Киева – с севера, из Чернигова и с этого направления – это не значит, что, если они смогут захватить Донбасс, они не пойдут дальше в сторону Киева", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что Украина не намерена отказываться от оккупированных территорий на востоке ради прекращения войны.

По его словам, украинские военные готовы сражаться с российскими оккупантами за Донбасс в битве, которая может повлиять на ход всей войны.

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Наталия Фреик

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