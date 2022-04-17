UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: В случае успеха на Донбассе Россия может снова пойти на Киев

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 17:46
Зеленский: В случае успеха на Донбассе Россия может снова пойти на Киев - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии  каких-либо гарантий, что Россия не попытается снова захватить Киев, если битва за Донбасс будет успешна для российских войск. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Поэтому мы понимаем: то, что мы отбили их, и они ушли, и они убегали из Киева – с севера, из Чернигова и с этого направления – это не значит, что, если они смогут захватить Донбасс, они не пойдут дальше в сторону Киева", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что Украина не намерена отказываться от оккупированных территорий на востоке ради прекращения войны. 

По его словам, украинские военные готовы сражаться с российскими оккупантами за Донбасс в  битве, которая может повлиять на ход всей войны.

Читайте также: Зеленский: Мирный договор может состоять из двух документов, но Россия хочет все в одном

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война Владимир Зеленский﻿ Донбасс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 