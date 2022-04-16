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Зеленский: Мирный договор может состоять из двух документов, но Россия хочет все в одном

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 18:59
Зеленский: Мирный договор может состоять из двух документов, но Россия хочет все в одном - Фото
Интервью с Зеленским (Фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что при заключении мирного договора с РФ должно быть два документа – непосредственно с Россией, а также с другими странами о гарантиях безопасности для Украины. Об этом он сказал сегодня во время беседы с представителями украинских СМИ, в том числе LIGA.net.

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"Я считаю, что это могут быть два разных документа: гарантии безопасности от тех стран, которые готовы на эти гарантии, и отдельный документ у нас с Россией", – сказал президент.

При этом, по словам Зеленского, России хотелось бы, чтобы это был один договор, "в котором есть решение всех вопросов", – между "всеми".

"Но все не очень видят себя за одним столом с РФ", – сказал президент, отметив, что для других стран это два разных вопроса: гарантии безопасности для Украины и договоренности с Россией.

Он подчеркнул, что РФ хочет, чтобы все было в одном документе, "а люди говорят: "Извини. Видели, что было в Буче, обстоятельства изменились". По словам Зеленского, представители других стран все меньше и меньше хотят иметь договоренности с РФ после изнасилований и других преступлений, совершенных российскими солдатами в Украине.

Зеленский считает, что для достижения каких-либо договоренностей с Россией потребуется не одна встреча, так как есть сложный вопрос Донбасса. Также, по мнению президента, встреча с РФ должна состояться как можно быстрее, однако предварительно следует точно знать, какие конкретно гарантии безопасности Украине готовы дать другие страны.

Читайте также: Уничтожение наших ребят в Мариуполе поставит точку на возможности переговоров – Зеленский

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война гарантии договор
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