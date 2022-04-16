Уничтожение наших ребят в Мариуполе поставит точку на возможности переговоров – Зеленский

Россия совершила много такого, что разрушило ее позиции на переговорах о мире, и продолжение этих переговоров фактически зависит сейчас от доброй воли Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сказал сегодня во время беседы с представителями украинских СМИ, в том числе LIGA.net.

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"Чем больше будет Бородянок (то есть, ставших достоянием гласности военных преступлений россиян – Ред.), тем меньше будет шансов, что переговоры вообще продолжатся", – сказал президент.

Он считает, что россияне совершают множество ошибок, которые ослабляют их собственные позиции на переговорах о мире, в то время как позиции Украины усиливаются.

"Намеренное уничтожение наших ребят в Мариуполе – а это как раз то, что россияне сейчас делают, – может поставить окончательную точку на любых форматах переговоров", – подчеркнул Зеленский.

Он полагает, что если Россия действительно хочет переговоров о мире, такие ее действия станут для нее крупной ошибкой.

Сергей Бережной , Юрий Смирнов

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