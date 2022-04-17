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Российские войска обстреляли Бровары: могут быть проблемы с водой и электричеством – мэр

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 09:37
Российские войска обстреляли Бровары: могут быть проблемы с водой и электричеством – мэр - Фото
Небо в Броварах, утро 17 апреля (фото - Трибуна - Бровари, Facebook)

Российская армия обстреляла восточный пригород Киева – Бровары. Могут быть проблемы с водой и электричеством, сообщил в Facebook мэр города Игорь Сапожко.

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"Сегодня с самого утра были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией, водоснабжением, канализацией. Все службы работают в усиленном режиме", – сказал он.

Сапожко напомнил, что война продолжается – и не надо снимать на видео все подряд.

Марк Сировой
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игорь сапожко обстрел киев армия рф бровары войска россии
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