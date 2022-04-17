Российские войска обстреляли Бровары: могут быть проблемы с водой и электричеством – мэр

Российская армия обстреляла восточный пригород Киева – Бровары. Могут быть проблемы с водой и электричеством, сообщил в Facebook мэр города Игорь Сапожко.

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"Сегодня с самого утра были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией, водоснабжением, канализацией. Все службы работают в усиленном режиме", – сказал он.

Сапожко напомнил, что война продолжается – и не надо снимать на видео все подряд.

Вчера армия РФ под утро обстреляла Дарницкий район Киева. Были взрывы на окраинах, погиб человек.

Марк Сировой

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