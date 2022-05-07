Теперь официально: ВСУ освободили от россиян харьковский пригород Циркуны

Подразделения Вооруженных сил Украины освободили от российской оккупации село Циркуны, северо-восточный пригород Харькова. Об этом говорится в сводке от Генерального штаба ВСУ.

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"Враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны", – пишут военные.

Сообщения об отступлении армии РФ из Циркунов стали появляться от отдельных военнослужащих ВСУ позавчера и вчера, но только сегодня об этом сообщили официально.

В Генштабе добавили, что на Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в направлении госграницы Украины. Для этого оккупанты усилили группировку войск 20 общевойсковой армии и 1 танковой армии ЗВО ВС РФ за счет подразделений резерва.

Россияне продолжили обстреливать из артиллерии районы населенных пунктов Прудянка и Слатино.

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Евгений Пилипенко

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