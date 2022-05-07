Военнослужащие 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады сообщили, что устроили "праздничный фейерверк" российским оккупантам, и показали видео с детонацией боекомплекта вражеской техники после точного выстрела.
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Видео этого эпизода российско-украинской полномасштабной войны показано выше.
Бойцы, которые сдерживают захватчиков на Изюмском направлении, показали ролик с уничтожением позиции российских артиллеристов:
Подразделение "Аэророзведка" выложило новые видео, как они "кошмарят рашистов", сбрасывая на них с дронов гранаты, оперенные распечатанными на 3D-принтере хвостовиками:
Бойцы 30 бригады уничтожили самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" россиян:
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