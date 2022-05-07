Украинские силы снова атаковали российских военных на острове Змеиный в Черном море. Видео атаки с беспилотника опубликовало оперативное командование "Юг".

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На кадрах видно, что было попадание по катеру.

В пресс-службах ОК "Юг" и Военно-морских сил не смогли уточнить LIGA.net по телефону, какой именно тип военного корабля был поражен. Спикер штаба Одесской ОВА Сергей Братчук утверждает, что был уничтожен десантный катер типа "Серна".

На видео также запечатлены попадания по наземным объектам, большой пожар и взрыв боекомплекта у берега.

"Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков. Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам. Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и разбития упорных усилий врага", – подписали видео в ОК "Юг".

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Марк Сировой

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