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Флот России потерял еще один корабль или катер: сводка потерь от Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 12:01
Флот России потерял еще один корабль или катер: сводка потерь от Генштаба ВСУ - Фото
Владимир Путин идет на дно (фото - ЕРА)

Флот России потерял еще один катер или корабль. Об этом сообщается в сводке потерь армии РФ от Генштаба ВСУ.

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Строка "корабли/катера" в списке потерь армии РФ за прошедшие сутки пополнилась – там "+1". При этом отдельных сообщений о потоплении конкретных катеров или кораблей пока не было.

Также за прошедшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 200 российских оккупантов, набольшие потери РФ понесла на Кураховском и Лиманском направлениях.

С начала полномасштабного вторжения армия России потеряла:

личного состава – около 24 900 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1110 (+8) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35),

артиллерийских систем – 502 (+3),

РСЗО – 171 (+2),

средств ПВО – 83 (+0),

самолетов – 199 (+3),

вертолетов – 155 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19),

кораблей/катеров – 11 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12),

спецтехники – 38 (+0),

крылатых ракет – 90 (+1).

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Марк Сировой
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