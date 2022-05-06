Флот России потерял еще один корабль или катер: сводка потерь от Генштаба ВСУ
Флот России потерял еще один катер или корабль. Об этом сообщается в сводке потерь армии РФ от Генштаба ВСУ.
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Строка "корабли/катера" в списке потерь армии РФ за прошедшие сутки пополнилась – там "+1". При этом отдельных сообщений о потоплении конкретных катеров или кораблей пока не было.
Также за прошедшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 200 российских оккупантов, набольшие потери РФ понесла на Кураховском и Лиманском направлениях.
С начала полномасштабного вторжения армия России потеряла:
личного состава – около 24 900 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 1110 (+8) единиц,
боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35),
артиллерийских систем – 502 (+3),
РСЗО – 171 (+2),
средств ПВО – 83 (+0),
самолетов – 199 (+3),
вертолетов – 155 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19),
кораблей/катеров – 11 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12),
спецтехники – 38 (+0),
крылатых ракет – 90 (+1).
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