Украинские защитники с помощью Bayraktar уничтожили два российских катера типа "Раптор" возле острова Змеиный. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Сегодня на рассвете возле острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает Bayraktar", – написал главком ВСУ.

Вчера ОК "Юг" сообщало, что в Черном море зафиксирована активизация сил вражеского флота, а после удара ВСУ по Змеиному оккупанты пытались десантными скоростными катерами типа "Раптор" эвакуироваться и пополнить личный состав своих остающихся на острове подразделений.

30 апреля ВСУ нанесли очередной удар по позициям оккупантов на острове Змеиный: разбиты три зенитные установки РФ, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", машина связи – серверная с телекоммуникационным оборудованием. Ликвидированы 42 российских оккупанта.

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Оксана Житнюк

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