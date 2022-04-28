UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Черном море есть около 20 российских кораблей, в том числе подлодки – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 08:54
В Черном море есть около 20 российских кораблей, в том числе подлодки – разведка Британии - Фото
Черноморский флот РФ, корабли (фото - ЕРА)

В Черном море находятся около 20 российских кораблей, включая подлодки. Они могут наносить удары по берегу и глубже в Украине, хоть и потеряли флагман, крейсер "Москва". О таких выводах британской разведки сообщает Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В настоящее время в Черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ России, в том числе подводные лодки", – говорится в сообщении.

В разведке напомнили, что Турция перекрыла Босфор на вход в Черное море для военных кораблей, а это значит, что РФ не может заменить потопленный флагман Черноморского флота – крейсер "Москва".

Однако, несмотря на постыдные потери "Москвы" и большого десантного корабля "Саратов", российские корабли все еще способны наносить удары по целям на берегу и глубже в Украине, считают британские разведчики.   

Читайте также: За два месяца запас ракет у России сократился более чем вдвое, на новые уйдут годы – Маляр

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
черное море вмф россии британская разведка российские корабли
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 