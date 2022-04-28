В Черном море есть около 20 российских кораблей, в том числе подлодки – разведка Британии

В Черном море находятся около 20 российских кораблей, включая подлодки. Они могут наносить удары по берегу и глубже в Украине, хоть и потеряли флагман, крейсер "Москва". О таких выводах британской разведки сообщает Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

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"В настоящее время в Черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ России, в том числе подводные лодки", – говорится в сообщении.

В разведке напомнили, что Турция перекрыла Босфор на вход в Черное море для военных кораблей, а это значит, что РФ не может заменить потопленный флагман Черноморского флота – крейсер "Москва".

Однако, несмотря на постыдные потери "Москвы" и большого десантного корабля "Саратов", российские корабли все еще способны наносить удары по целям на берегу и глубже в Украине, считают британские разведчики.

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Марк Сировой

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