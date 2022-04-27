За два месяца запас ракет у России сократился более чем вдвое, на новые уйдут годы – Маляр

За два месяца войны запас ракет у России сократился более чем в два раза, а на восстановление ракетного потенциала уйдут годы. Об этом сказала замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

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"За эти два месяца они фактически более чем вдвое сократили свой запас ракет, потому что они все были направлены сюда", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что сейчас Россия пытается возобновить запас ракет, но быстро это сделать уже не удастся, на восстановление уничтоженного ракетного потенциала уйдут годы.

По словам замминистра обороны, это касается и другого российского вооружения. Так как для оружия РФ использовались импортные комплектующие, на фоне введенных санкций России будет сложно возобновить производство.

Маляр отметила, что война истощает Россию, невзирая на то что она к ней готовилась, и РФ несет огромные потери. При этом замминистра обороны призвала не недооценивать врага, так как оккупанты активизировались на востоке и юге Украины, несмотря на истощение армии РФ.

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Оксана Житнюк

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