UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За два месяца запас ракет у России сократился более чем вдвое, на новые уйдут годы – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 16:49
За два месяца запас ракет у России сократился более чем вдвое, на новые уйдут годы – Маляр - Фото
Анна Маляр (Фото - Facebook Маляр)

За два месяца войны запас ракет у России сократился более чем в два раза, а на восстановление ракетного потенциала уйдут годы. Об этом сказала замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За эти два месяца они фактически более чем вдвое сократили свой запас ракет, потому что они все были направлены сюда", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что сейчас Россия пытается возобновить запас ракет, но быстро это сделать уже не удастся, на восстановление уничтоженного ракетного потенциала уйдут годы.

По словам замминистра обороны, это касается и другого российского вооружения. Так как для оружия РФ использовались импортные комплектующие, на фоне введенных санкций России будет сложно возобновить производство.

Маляр отметила, что война истощает Россию, невзирая на то что она к ней готовилась, и РФ несет огромные потери. При этом замминистра обороны призвала не недооценивать врага, так как оккупанты активизировались на востоке и юге Украины, несмотря на истощение армии РФ.

Читайте также: Прогноз от Арестовича: Война может продлиться до конца года, но уже другая

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минобороны ракеты Анна Маляр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 