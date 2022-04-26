UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Прогноз от Арестовича: Война может продлиться до конца года, но уже другая

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 22:52
Прогноз от Арестовича: Война может продлиться до конца года, но уже другая - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Alexey Arestovych, YouTube)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что через две-три недели активная фаза войны закончится, Россия к 9 мая объявит "промежуточные победы" и предложит провести переговоры. Далее война станет преимущественно позиционной и может продлиться до конца года. Такой прогноз развития событий Арестович дал в интервью российскому изданию Медуза.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дать свой прогноз Арестовича попросили как человека, который в 2019 году предсказал начало войны.

"Через две, максимум три недели активная фаза [боевых действий] затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры. Причем громко начинают кричать, что народ Донбасса они защитили, против Украины никогда ничего не имели, забыв свои слова, что они нас собирались денацифицировать за 72 часа", – сказал советник главы ОП.

При этом, по его словам, пойдет ли Украина на переговоры — вопрос, потому что украинцы требуют от власти "воевать, уничтожать их (российских оккупантов, – ред.) и выгонять с нашей земли".

"Если только переговоры будут удачными… Но наша позиция очень жесткая, я не знаю, пойдет ли на нее Россия. А если не пойдет, это будет позиционная война — с ударами артиллерии, с рейдами спецназа, маленькая и тактическая, не "все за 72 часа захватим", а война за перекресток, за конкретную избушку", – сказал Арестович.

Россия, по его мнению, попытается накопить еще резервы, чтобы к концу августа попытаться "еще куда-то там наступить". "Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу", – считает он.

Если это наступление провалится, россияне попытаются снова накопить силы и предпринять еще одну попытку примерно в октябре, прогнозирует Арестович. Дальше все будет зависеть от того, как будут действовать санкции, будут ли вводить новые и как будет идти в Украину западная помощь. "Так может и до Нового года идти", – сказал он.

"Надо понимать, что это уже не будет активной войной. Преимущественно это будет позиционная война с редкими, спорадическими попытками захватить позиции по линии фронта. Но все будущие операции все равно будут меньше, чем эта. Уже сил не хватает на такие вещи", – полагает представитель Банковой.

  • 7 марта Арестович говорил, что Украине нужно выстоять еще с десяток недель – и армия страны-оккупанта растеряет способность к масштабным боевым действиям на нашей территории.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Алексей Арестович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 