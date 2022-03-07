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За 7-10 дней оккупанты потеряют способность к масштабным оперативным действиям – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 12:24
За 7-10 дней оккупанты потеряют способность к масштабным оперативным действиям – Арестович - Фото
Алексей Арестович (скриншот)

По мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Украине нужно выстоять еще с десяток недель – и армия страны-оккупанта России растеряет способность к масштабным боевым действиям на нашей территории. Такую мысль он выразил в объединенном эфире главных украинских каналов.

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"Думаю, что в течение 70 суток (хотя трудно оценить, но попробую спрогнозировать, скорее, предсказать), они постепенно будут терять способность к оперативным действиям такого размаха: окружение крупных городов, прорывов и так далее. И будут переходить к тактическим действиям, то есть маленьким попыток захватить какой-то перекресток или отдать его, все такое", – сказал он.

По словам Арестовича, с учетом того, что ВСУ контратакует (вчера под Харьковом, сегодня вернули под контроль Чугуев, также была контратака в Сумской области), для россиян "все может закончиться и быстрее".

"То есть, не война (закончится), а активные попытки (россиян) набегать, что-то захватывать, – да, они могут растаять, как роса на солнце", – процитировал он слова Гимна Украины.

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Евгений Пилипенко
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Алексей Арестович
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