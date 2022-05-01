Удар по Змеиному. Разнесли несколько вражеских зенитных установок и ЗРК Стрела-10 – ОК Юг

30 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли очередной удар по позициям российских оккупантов на острове Змеиный. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, в результате очередной атаки по вражеским объектам на острове Змеиный разбиты три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, а также машина связи – серверная с телекоммуникационным оборудованием.

Сообщается о ликвидации 42 российских оккупантов.

В Николаевско-Херсонском направлении продолжается ведение боевых действий. Враг, не имея активности в продвижении, закрепился на позициях и продолжает артиллерийско-минометные обстрелы.

В Николаевской области уничтожены два беспилотника Орлан-10.

В Херсонской области артиллерийским огнем украинские военные уничтожили вражескую станцию ​​радиоэлектронной борьбы Реппелент-1.

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Наталия Медведева

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