Минус 81 оккупант, танки и самолеты: результаты работы украинских защитников на востоке

Штаб операции объединенных сил сообщает, что в течение суток украинские защитники отбили на Донбассе девять атак российских оккупантов, уничтожили танки и бронетехнику врага. По данным оперативно-тактической группировки "Восток", сегодня был ликвидирован 81 оккупант.

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30 апреля украинские воины в зоне ООС успешно отбили девять атак врага.

Украинские защитники уничтожили восемь танков, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронетехники, одну боевую специальную машину и пять автомобилей врага, в том числе два топливозаправщика.

Также над Донбассом сбили два российских самолета Су-25 и четыре беспилотника.

В районе ответственности группировки "Восток" россияне совершили шесть атак и понесли потери. Оккупантов стало меньше на 81 человека, уничтожено три танка, шесть БМП, пять БТРов, один минометный расчет, пять АТГ, один самолет и один беспилотник.

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Оксана Житнюк

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