Украинские защитники отбили у оккупантов четыре населенных пункта в Харьковской области

В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00 30 апреля.

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На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает наносить авиационные удары и артиллерийские обстрелы по Харькову.

На Изюмском направлении оккупанты силами отдельных подразделений предпринимают попытки наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Враг продолжает сосредоточивать силы и средства как на временно занятых территориях Харьковской области, так и в Белгородской области РФ, в непосредственной близости от государственной границы Украины. Так, в район населенного пункта Волохов Яр оккупанты переместили подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, а в город Изюм – подразделения 5 отдельной танковой бригады 36 общевойсковой армии Восточного военного округа.

Противник наращивает систему противовоздушной обороны, ведет воздушную разведку позиций подразделений ВСУ с применением БПЛА в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Ивановка, Красное, Курулько, Довгенькое, Новая Дмитровка и Барвенково.

В Харьковской области оккупанты, по информации Генштаба, принудительно вывозят население на территорию РФ. "Оккупанты распространяют дезинформацию о захватах Харькова, Киева и Запорожья", – сказано в сообщении.

На Донецком направлении враг ведет активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения. Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников.

Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и предположительно осуществление дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково.

На Мариупольском направлении враг продолжил наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредоточены на блокировании подразделений Сил обороны в районе завода Азовсталь.

На Запорожском направлении противник проводит перегруппировку, осуществляет наращивание подразделений артиллерии с целью продолжения наступления.

На Таврическом направлении враг продолжает демонстративные действия с целью недопущения переброски подразделений украинских войск на другие направления, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобужском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Враг продолжает перегруппировку подразделений, принимает меры по пополнению запасов.

Продолжаются подготовительные меры противника по осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области.

На Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций украинских войск.

На Бессарабском направлении оккупанты распространяют дезинформацию об угрозе населению Приднестровского региона Молдовы со стороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях не исключаются провокации противника в приграничных районах.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. По имеющейся информации, на территории Беларуси до сих пор развернуты российские ОТРК "Искандер-М", а отдельные авиационные подразделения воздушно-космических сил РФ продолжают базироваться на определенных аэродромах.

На Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы подразделений войск Украины и инфраструктуры в приграничных с Россией районах Украины.

Российские оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жилых районов в населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.

Вадим Ребрина

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