В Черном море активизировался флот российских оккупантов – ОК "Юг"

В Черном море активизировался флот российских оккупантов. Об этом сказал в ежедневном полуденном сообщении офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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По его словам, в море зафиксирована активизация сил вражеского флота, а после удара ВСУ по острову Змеиному десантными скоростными катерами типа "Раптор" оккупанты пытались совершить эвакуацию и пополнить личный состав своих подразделений, которые остаются на острове.

Назаров сообщил, что остальные корабли и подводная лодка продолжают удерживать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.

30 апреля ВСУ нанесли очередной удар по позициям оккупантов на острове Змеиный: разбиты три зенитные установки РФ, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", машина связи – серверная с телекоммуникационным оборудованием. Ликвидированы 42 российских оккупанта.

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Оксана Житнюк

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