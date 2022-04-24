Силуэт потопленного крейсера "Москва" увидели на дне Черного моря со спутника – фото
24.04.2022, 10:48
Место крушения крейсера Москва (фото - Pravda Gerashchenko, Telegram)
Силуэт потопленного ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, на дне Черного моря обнаружили со спутника. Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Геращенко утверждает, что снимки были сделаны радарным спутником одной из стран НАТО. Они позволили обнаружить место гибели крейсера "Москва" по пятнам топлива и масла на поверхности моря.
Кроме того, пишет Геращенко на снимке космического радара можно рассмотреть даже силуэт крейсера на глубине 40-45 метров. Нажмите на фото, чтобы увеличить его.
- 15 апреля США подтвердили, что крейсер "Москва" был подбит двумя украинскими ракетами "Нептун" и затонул.
- По данным украинской стороны, спасли лишь 58 россиян из 510, которые были на борту. РФ признала гибель лишь одного.
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