Силуэт потопленного крейсера "Москва" увидели на дне Черного моря со спутника – фото

Силуэт потопленного ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, на дне Черного моря обнаружили со спутника. Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Геращенко утверждает, что снимки были сделаны радарным спутником одной из стран НАТО. Они позволили обнаружить место гибели крейсера "Москва" по пятнам топлива и масла на поверхности моря.

Кроме того, пишет Геращенко на снимке космического радара можно рассмотреть даже силуэт крейсера на глубине 40-45 метров. Нажмите на фото, чтобы увеличить его.

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Марк Сировой

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