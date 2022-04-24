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Силуэт потопленного крейсера "Москва" увидели на дне Черного моря со спутника – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 10:48
Силуэт потопленного крейсера
Место крушения крейсера Москва (фото - Pravda Gerashchenko, Telegram)

Силуэт потопленного ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, на дне Черного моря обнаружили со спутника. Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Геращенко утверждает, что снимки были сделаны радарным спутником одной из стран НАТО. Они позволили обнаружить место гибели крейсера "Москва" по пятнам топлива и масла на поверхности моря.

Кроме того, пишет Геращенко на снимке космического радара можно рассмотреть даже силуэт крейсера на глубине 40-45 метров. Нажмите на фото, чтобы увеличить его.

Силуэт потопленного крейсера "Москва" увидели на дне Черного моря со спутника – фото

Силуэт потопленного крейсера "Москва" увидели на дне Черного моря со спутника – фото

Силуэт потопленного крейсера "Москва" увидели на дне Черного моря со спутника – фото

Силуэт потопленного крейсера "Москва" увидели на дне Черного моря со спутника – фото

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Марк Сировой
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