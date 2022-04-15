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В США подтверждают – крейсер "Москва" был подбит двумя украинскими ракетами "Нептун"

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 21:29
В США подтверждают – крейсер
Нептун, фото - Алексей Данилов

По словам американского чиновника из Минобороны, две украинские ракеты "Нептун" в начале этой недели поразили в Черном море российский флагман "Москва". Сообщает New York Times.

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В более подробной оценке американского чиновника говорится, что удар и последующее затопление корабля стали результатом украинской ракеты. Его заявление стало первым подтверждением США, что затопление российского крейсера произошло в результате украинского удара.

Корабль был поражен примерно в 65 морских милях к югу от Одессы. Перед тем, как затонуть, какое-то время крейсер двигался своим ходом. По словам американского чиновника, затопление "Москвы" нанесло серьезный удар по военным планам России. На борту крейсера были крылатые ракеты. 

На данный момент у американской разведки нет данных по точному количеству жертв. Говорится лишь о том, что какая-то часть экипажа была замечена, когда их подобрали спасательные шлюпки. 

Кремль отрицает причастность украинских военных к затоплению крейсера и утверждает, что вспыхнул пожар, в результате которого взорвались боеприпасы на борту, что привело к серьезным повреждениям судна и вынудило экипаж военного корабля эвакуироваться. 

Анна Чуданова
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