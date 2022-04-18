"С оторванными конечностями". Около 200 человек с "Москвы" могут быть в больнице – Insider

Около 200 человек с уничтоженного флагмана "Москва" ЧФ РФ могут быть в больнице. Многие раненые "с оторванными конечностями. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на слова Ирины Шкребец и Ульяны Тарасовой – матерей матросов-срочников, служивших на "Москве" и пропавших без вести.

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Мать Егора Шкребца побывала в больнице, куда якобы привезли раненых с крейсера.

Она рассказала журналистам, что в больнице якобы было около 200 пострадавших моряков, обожженные. Всего, как утверждает мать Шкребца, на корабле было больше 500 человек.

"Там было всего лишь двести человек, а на крейсере было больше пятисот. Где остальные? И Краснодар подняли, и все остальное, все обзвонили, но не можем найти", – сказала Ирина Шкребец.

Егор Шкребец служил поваром на "Москве", проходил там срочную службу.

После информации о том, что крейсер затонул, родители срочников начали искать информацию о выживших и погибших.

По словам Ирины Шкребец, ей удалось связаться с командирами, которые не были на корабле – те ничего не смогли сказать. В ФСБ Севастополя к ним никто не вышел.

Они хотели ознакомиться со списком погибших и пропавших без вести, но списки им не предоставило ни одно ведомство.

По ее словам, с ними связался командир, который был на корабле, он сказал: "Я ничего не знаю, они были на посту снабжения. У нас по всему крейсеру были ракеты". По словам Шкребец, он не мог сказать и уходил от ответа о попадании ракеты.

Ранее в соцсети Вконтакте Ульяна Тарасова сообщила, что ее сын Марк, матрос-срочник, пропал без вести после крушения "Москвы".

С женщиной поговорили журналисты. По ее словам, на крейсере "погибло порядка сорока человек, несколько человек пропали без вести, очень много раненых".

Она рассказала также, что "крейсер был подбит с суши, с украинской стороны". "Раненые, в основном, с оторванными конечностями, потому что были такие взрывы — и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты", – сказала она.

Мать срочника предполагает, что российские власти замалчивают информацию о погибших, "потому что министерство обороны не хочет признавать поражение со стороны Украины. Не хочет признавать, что такой крейсер потерпел крушение".

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Наталия Медведева

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