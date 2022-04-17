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Мать матроса с "Москвы": 40 убитых, очень много раненых с оторванными конечностями – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 23:52
Мать матроса с
Крейсер "Москва" (скриншот)

При попадании украинских ракет по флагману Черноморского флота РФ погибли "порядка 40 человек, несколько человек пропали без вести и очень много раненых". Такую информацию со слов выжившего на корабле сына-срочника армии РФ сообщила изданию "Новая газета. Европа" его мать.

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Как пишет издание, матроса призвали из одного из российских городов-миллионников незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину, а после удара по крейсеру "Москва" он связался с матерью 15 апреля.

По ее словам, сын сказал, что крейсер "подбили с суши, с украинской стороны".

"Просто так пожар не произошел бы. <...> Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. <...> Пытались своими силами потушить пожар, после того как в крейсер попали тремя ракетами "Нептун". <...> Раненые, в основном с оторванными конечностями, потому что были такие взрывы – и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты. Когда сын позвонил, он плакал, говорит: "Мамочка, я никогда не думал, что в мирное в принципе время я попаду в такое месиво", – приводит издание слова матери оккупанта.

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Ранее Радио Свобода сообщило со ссылкой на жену ликвидированного мичмана Ивана Вахрушева с "Москвы", что без вести пропали 27 членов экипажа.

В другой истории РС писало о пользователе ВКонтакте Дмитрии Шкребце, который рассказал, что его сына, срочника-кока Егора Шкребца, признали пропавшим. Он жалуется на командование флота: "Сообщили, что весь экипаж эвакуирован. Это ложь! Наглая и циничная ложь! Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера "Москва", среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участия в боевых действиях, числится пропавшим без вести".

По различным данным, штатный экипаж на "Москве" – от 416 до 510 человек. Минобороны РФ ничего не говорит об убитых на корабле.

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Евгений Пилипенко
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