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Расследователи нашли, где затонул крейсер россиян "Москва": спутниковое фото Черного моря

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 06:53
Расследователи нашли, где затонул крейсер россиян
Скриншот

Анализ радиолокационных спутниковых снимков северной части Черного моря от 13 апреля дает возможность точно определить возможное местонахождение утонувшего флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва". Об этом со ссылкой на OSINT-расследователей (разведка по открытым данным) пишет сайт о военных флотах мира navalnews.com.

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Корабль, соответствующий размеру и положению "Москвы", виден по координатам 45°10’43,39″ с.ш., 30°55’30,54″ в.д. к востоку от захваченного россиянами острова Змеиный. Это в 80 морских милях от Одессы и в 50 морских милях от побережья Украины.

Расследователи нашли, где затонул крейсер россиян "Москва": спутниковое фото Черного моря

Это место также очень близко к тому, где корабль был замечен 12 апреля на спутниковых снимках.

Спутник с SAR-прибором пролетел над этим местом и сделал снимок в 18:52 по местному времени.

"Основываясь на анализе, проведенном несколькими людьми, мы считаем, что это последние часы "Москвы", – пишут расследователи.

Расследователи нашли, где затонул крейсер россиян "Москва": спутниковое фото Черного моря

Между тем, из-за характера радиолокационных спутниковых изображений низкого разрешения они не могут гарантировать правильную идентификацию, но "практически уверены", что это крейсер.

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Авторы статьи отмечают, что несмотря на то, что "Москва" была устаревшей морской платформой, крейсер получил несколько обновлений, чтобы поддерживать его в актуальном состоянии, а его наступательные возможности с ракетами Р-1000 "Вулкан" "по-прежнему были огромными".

"Российский крейсер войдет в историю. Его потопление будет изучаться и описываться и как отдельное событие, и, вероятно, как ключевой момент войны", – подчеркнули в статье.

Расследователи нашли, где затонул крейсер россиян "Москва": спутниковое фото Черного моря

Вчера, 15 апреля, под вечер радиолокационный спутник "накрыл" Крым и увидел, что два соединения военных кораблей ВМФ РФ, вероятно, включая десантные корабли, движутся на северо-запад.

"Их направление предполагает, что они плывут в сторону украинского побережья", – пишут OSINT-расследователь.

Также наблюдается повышенная активность вблизи военно-морской базы в Севастополе.

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Евгений Пилипенко
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