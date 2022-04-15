Морская охрана о крейсере "Москва": Природа за нас, шторм не позволил эвакуировать экипаж

Спикер Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк на брифинге 15 апреля подтвердила спецоперацию украинских сил по атаке на корабельную группу российского крейсера "Москва". По ее словам, эвакуацию экипажа врагу не удалось осуществить из-за шторма.

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Она отметила, что попадание ракет в крейсер привело к детонации боекомплекта, после чего началась борьба за живучесть.

"Мы наблюдали, как другие корабли пытались предоставить помощь, но даже силы природы были на стороне Украины, потому что шторм не позволял ни провести спокойно борьбу за живучесть и спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что детали спецоперации пока озвучить не может, но можно констатировать, что повреждения корабля настолько серьезные, что его боеспособность утрачена.

Гуменюк сказала, что поражение крейсера стало "ударом по имперским амбициям врага", и "нам этого не простят". В связи с этим, по ее словам, сейчас оккупанты бьют ракетами по югу Украины, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями кассетных снарядов в Николаевской области.

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Оксана Житнюк

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