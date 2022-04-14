Крейсер "Москва" после удара ракетами "Нептун" перевернулся и начал тонуть – офицер ОК "Юг

Флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" после вчерашнего вечернего удара по нему ракетами ВСУ "перевернулся и начал тонуть". Об этом сказал в ежедневном полуденном сообщении офицер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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Он подтвердил, что военный корабль был поражен противокорабельными ракетами комплекса "Нептун" и "получил существенные повреждения".

"Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер и он начал тонуть", – сказал военный.

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В ночь на 14 апреля военное ведомство страны-оккупанта РФ подтвердило, что корабль "получил серьезные повреждения".

Сегодня днем МО РФ, которое всерьез рассказывает своему населению, как в Украине готовят боевых птиц для заражения россиян, а также другие небылицы, заявило, что крейсер "сохраняет плавучесть, его планируют отбуксировать в порт, очаг возгорания на корабле локализован, основное ракетное вооружение не повреждено".

Также оккупанты не пишут ничего о том, кто ударил по "Москве": "Причины пожара устанавливаются".

Что на самом деле с кораблем и каковы повреждения, неизвестно.

Крейсер был построен на верфи в Николаеве в середине-конце 1970-х.

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Евгений Пилипенко

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