Автор легендарной фразы российско-украинской войны о "русском боевом корабле", пограничник Роман Грибов, был награжден сегодня знаком отличия "За заслуги перед Черкасской областью". Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину, остров Змеиный в Черном море атаковали корабли оккупантов. Россияне поставили ультиматум: либо капитуляция, либо гибель гарнизона. Ответ защитников Змеиного был лаконичным и стал известен всему миру.

"Было честью поздравить на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Житель Черкасской области вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и мощь украинского духа, нашу несокрушимость", – пишет глава ЧОВА.

После отказа пограничников сдать Змеиный оккупанты ударили по острову ракетами и артиллерией. Поздно вечером 24 февраля этот кусочек украинской территории в море был оккупирован.

Первоначально появилась информация, что все защитники острова погибли. Позднее выяснилось, что это не так или частично не так. Когда конкретно защитников Змеиного вернули по обмену домой, неизвестно.

Спустя месяц после начала вторжения состоялся первый полноценный обмен военнопленными.

Евгений Пилипенко

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