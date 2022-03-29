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"Русский военный корабль, иди н*й". В Черкассах наградили автора легендарной фразы – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 17:28
Роман Грибов (скриншот)
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Автор легендарной фразы российско-украинской войны о "русском боевом корабле", пограничник Роман Грибов, был награжден сегодня знаком отличия "За заслуги перед Черкасской областью". Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину, остров Змеиный в Черном море атаковали корабли оккупантов. Россияне поставили ультиматум: либо капитуляция, либо гибель гарнизона. Ответ защитников Змеиного был лаконичным и стал известен всему миру.

"Было честью поздравить на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Житель Черкасской области вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и мощь украинского духа, нашу несокрушимость", – пишет глава ЧОВА.

  • После отказа пограничников сдать Змеиный оккупанты ударили по острову ракетами и артиллерией. Поздно вечером 24 февраля этот кусочек украинской территории в море был оккупирован.
  • Первоначально появилась информация, что все защитники острова погибли. Позднее выяснилось, что это не так или частично не так. Когда конкретно защитников Змеиного вернули по обмену домой, неизвестно.
  • Спустя месяц после начала вторжения состоялся первый полноценный обмен военнопленными.
Евгений Пилипенко
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корабль остров Змеиный
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