UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Боевые корабли ВМС России требуют от украинского гарнизона на острове Змеиный сдаться

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 10:48
Боевые корабли ВМС России требуют от украинского гарнизона на острове Змеиный сдаться - Фото
Полет на остров Змеиный (Фото: ГПСУ)

Российские боевые корабли приблизились к острову Змеиный и требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Об этом пишет пресс-служба ГПСУ.

Россияне использовали международный канал связи по безопасности судоходства.

"Вы находитесь в полной изоляции в зоне поражения оружия. В случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю", – угрожают они.

Пограничники заняли оборону, пишет ГПСУ.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Змеиный
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 