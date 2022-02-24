Боевые корабли ВМС России требуют от украинского гарнизона на острове Змеиный сдаться
24.02.2022, 10:48
Полет на остров Змеиный (Фото: ГПСУ)
Российские боевые корабли приблизились к острову Змеиный и требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Об этом пишет пресс-служба ГПСУ.
Россияне использовали международный канал связи по безопасности судоходства.
"Вы находитесь в полной изоляции в зоне поражения оружия. В случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю", – угрожают они.
Пограничники заняли оборону, пишет ГПСУ.
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