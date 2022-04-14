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Россия официально подтвердила: сгорел флагман ЧФ РФ "Москва", атаковавший Украину

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 02:25
Россия официально подтвердила: сгорел флагман ЧФ РФ
Ракетный крейсер Москва (Фото: ТГ Максима Марченко)

На ракетном крейсере ЧФ РФ "Москва" произошел пожар, сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения. Об этом 14 апреля сообщило минобороны России.

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"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются", – говорится военного ведомства страны-агрессора.

Российский гвардейский ракетный крейсер "Москва" – головной корабль проекта 1164 "Атлант". Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России.

  • Ранее сегодня глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому крейсеру "Москва" серьезные повреждения. Это тот самый крейсер, который атаковал остров Змеиный. 
  • Российские войска атаковали остров Змеиный в первый же день войны, 24 февраля. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону, но оккупантам все же удалось захватить остров. Россияне предлагали украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться, но ГПСУ в ответ отправила российский военный корабль в известном направлении.
Наталия Медведева
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