Зеленский о крейсере "Москва": Если армия РФ уменьшится – это неплохо

Сокращение российской армии – это неплохо, заявил президент Владимир Зеленский, комментируя затопление флагмана Черноморского флота РФ, крейсера "Москва". Об этом он заявил в интервью BBC.

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Зеленский заверил, что думает лишь о том, что происходит с украинской армией, потому что она защищает страну.

"То, что происходит в армии РФ, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море, мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо", – сказал он.

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Марк Сировой

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