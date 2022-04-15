Зеленский о крейсере "Москва": Если армия РФ уменьшится – это неплохо
15.04.2022, 07:08
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)
Сокращение российской армии – это неплохо, заявил президент Владимир Зеленский, комментируя затопление флагмана Черноморского флота РФ, крейсера "Москва". Об этом он заявил в интервью BBC.
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Зеленский заверил, что думает лишь о том, что происходит с украинской армией, потому что она защищает страну.
"То, что происходит в армии РФ, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море, мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо", – сказал он.
- В Одесской ОВА заявили, что 13 апреля украинские ракеты "Нептун" поразили российский крейсер "Москва". В ОК "Юг" добавили, что он завалился на борт и начал тонуть.
- РФ сначала заявила, что на корабле произошел пожар и детонация боезапаса. В ночь на 15 апреля Россия заявила, что крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма.
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