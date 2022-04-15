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Зеленский о крейсере "Москва": Если армия РФ уменьшится – это неплохо

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 07:08
Зеленский о крейсере
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Сокращение российской армии – это неплохо, заявил президент Владимир Зеленский, комментируя затопление флагмана Черноморского флота РФ, крейсера "Москва". Об этом он заявил в интервью BBC.

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Зеленский заверил, что думает лишь о том, что происходит с украинской армией, потому что она защищает страну.

"То, что происходит в армии РФ, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море, мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо", – сказал он.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Москва крейсер чорноморський флот рф
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