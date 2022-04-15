Арестович: Крейсер "Москва", думаю, прикрывал херсонскую группировку. Могут быть сюрпризы

Потопленный флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва", имел серьезное вооружение противовоздушной обороны и, вероятно, прикрывал херсонскую группировку. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Он отметил, что крейсер обеспечивал ПВО и у России теперь будет крайне затруднена высадка морского десанта.

"У него было изрядное количество комплексов С-300, "зонтик", конечно, он давал прекрасный", – сказал Арестович.

Он также добавил, что украинской авиации может стать легче действовать на Южном направлении. Однако еще предстоит тщательно оценить брешь в российских средствах ПВО после потопления "Москвы".

"Это непростая вещь, учитывая, что "зонтик" не стоял на месте, он двигался. Думаю, херсонскую группировку он прикрывал до определенной степени. А вот как прикрывал – это решат наши специалисты. Если они решат, что брешь действительно существует, будем ждать приятных сюрпризов", – сказал Арестович.

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Марк Сировой

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