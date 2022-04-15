Арестович: Крейсер "Москва", думаю, прикрывал херсонскую группировку. Могут быть сюрпризы
Потопленный флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва", имел серьезное вооружение противовоздушной обороны и, вероятно, прикрывал херсонскую группировку. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он отметил, что крейсер обеспечивал ПВО и у России теперь будет крайне затруднена высадка морского десанта.
"У него было изрядное количество комплексов С-300, "зонтик", конечно, он давал прекрасный", – сказал Арестович.
Он также добавил, что украинской авиации может стать легче действовать на Южном направлении. Однако еще предстоит тщательно оценить брешь в российских средствах ПВО после потопления "Москвы".
"Это непростая вещь, учитывая, что "зонтик" не стоял на месте, он двигался. Думаю, херсонскую группировку он прикрывал до определенной степени. А вот как прикрывал – это решат наши специалисты. Если они решат, что брешь действительно существует, будем ждать приятных сюрпризов", – сказал Арестович.
- В Одесской ОВА заявили, что 13 апреля украинские ракеты "Нептун" поразили российский крейсер "Москва". В ОК "Юг" добавили, что он завалился на борт и начал тонуть.
- РФ сначала заявила, что на корабле произошел пожар и детонация боезапаса. В ночь на 15 апреля Россия заявила, что крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма.
- Президент Владимир Зеленский не стал детально комментировать затопление. Он сказал, что российские корабли могут пойти разве что на дно, а если армия РФ уменьшится, то это неплохо.
Читайте также статью: "Это унижение России". Украинские ракеты сожгли путинский флагман "Москва": что известно
Комментарии