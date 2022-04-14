Создатели "Нептуна": Точный залп по флагману вражеского флота – самая высокая награда

Ракетный удар по флагману Черноморского флота РФ крейсеру "Москва" был достаточно разрушительным, чтобы потерю боеспособности корабля признали даже государственные СМИ страны-оккупанта. Об этом пишет пресс-служба КБ "Луч", разработчика противокорабельного ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".

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"Результаты попадания двух ракет Р-360... были настолько сокрушительны, что на этот раз официальные российские информационные источники были вынуждены признать потерю собственного корабля", – отметили там.

Коллектив конструкторского бюро пишет, что принятие на вооружение и выполнение серийного заказа на комплекс 360МЦ – "результат кропотливого труда работников ГП "ГосККБ "Луч" и предприятий-субподрядчиков".

"Точный залп по флагману вражеского флота – самая высокая награда и признание нашего труда. Выражаем благодарность Вооруженным силам Украины за мужество и мастерство в использовании оружия нашего производства. Слава Украине!", – подытожили в оборонной компании.

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил MS NBC, что на спутниковых фото США российского корабля "взрыв выглядит серьезным".

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Евгений Пилипенко

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