UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Создатели "Нептуна": Точный залп по флагману вражеского флота – самая высокая награда

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 16:29
Создатели
Пуск ракеты комплекса "Нептун" (фото – Минобороны)

Ракетный удар по флагману Черноморского флота РФ крейсеру "Москва" был достаточно разрушительным, чтобы потерю боеспособности корабля признали даже государственные СМИ страны-оккупанта. Об этом пишет пресс-служба КБ "Луч", разработчика противокорабельного ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Результаты попадания двух ракет Р-360... были настолько сокрушительны, что на этот раз официальные российские информационные источники были вынуждены признать потерю собственного корабля", – отметили там.

Коллектив конструкторского бюро пишет, что принятие на вооружение и выполнение серийного заказа на комплекс 360МЦ – "результат кропотливого труда работников ГП "ГосККБ "Луч" и предприятий-субподрядчиков".

"Точный залп по флагману вражеского флота – самая высокая награда и признание нашего труда. Выражаем благодарность Вооруженным силам Украины за мужество и мастерство в использовании оружия нашего производства. Слава Украине!", – подытожили в оборонной компании.

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил MS NBC, что на спутниковых фото США российского корабля "взрыв выглядит серьезным".

Читайте также: Турчинов об ударе по российскому флагману: Не первое эффективное применение "Нептуна"

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Москва ракетный удар черное море кб луч корабль нептун
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 