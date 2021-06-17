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КБ Луч презентовало новую зенитную ракету Коралл – она сможет поражать баллистические цели

17.06.2021, 09:37
КБ Луч презентовало новую зенитную ракету Коралл – она сможет поражать баллистические цели - Фото
Ракета Коралл (Фото - defence-ua.com)

Конструкторское бюро Луч представило новую управляемую зенитную ракету Коралл для комплексов средней дальности. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net с выставки Оружие и безопасность в Киеве.

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"Коралл должен работать по баллистическим целям. Конечно, не всех классов, но он должен работать по баллистическим целям", – говорит глава КБ Луч Олег Коростелев. По его словам, разрабатываемая ракета будет оснащена активной головкой самонаведения Оникс от украинской компании Радионикс. 

Также конструктор назвал предполагаемые сроки разработки ракеты: "Мы прокатали Нептун, мы его сделали вместе с государственными испытаниями за два года. Этот комплекс мы тоже сделаем порядком за два года до начала госиспытаний".

Разработчики сообщают, что масса ракеты – 300 кг, масса боевой части 25 кг. Скорость – 3600 км/ч. По заявлениям КБ Луч, Коралл сможет поражать цели на расстоянии 30 км. 

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Станислав Стороженко
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зрк испытания ракета кб луч Олег Коростелев коралл головка самонаведения
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