КБ Луч презентовало новую зенитную ракету Коралл – она сможет поражать баллистические цели

Конструкторское бюро Луч представило новую управляемую зенитную ракету Коралл для комплексов средней дальности. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net с выставки Оружие и безопасность в Киеве.

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"Коралл должен работать по баллистическим целям. Конечно, не всех классов, но он должен работать по баллистическим целям", – говорит глава КБ Луч Олег Коростелев. По его словам, разрабатываемая ракета будет оснащена активной головкой самонаведения Оникс от украинской компании Радионикс.

Также конструктор назвал предполагаемые сроки разработки ракеты: "Мы прокатали Нептун, мы его сделали вместе с государственными испытаниями за два года. Этот комплекс мы тоже сделаем порядком за два года до начала госиспытаний".

Разработчики сообщают, что масса ракеты – 300 кг, масса боевой части 25 кг. Скорость – 3600 км/ч. По заявлениям КБ Луч, Коралл сможет поражать цели на расстоянии 30 км.

15 марта первые образцы украинского берегового мобильного противокорабельного ракетного комплекса Нептун были переданы в состав Военно-морских сил ВСУ - разработкой системы занималось КБ Луч.

КБ Южное занимается разработкой отечественной сверхзвуковой ракеты Молния ("Блискавка") – уже изготовлен первый опытный образец головки самонаведения.

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Станислав Стороженко

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