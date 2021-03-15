Первые образцы ракетного комплекса Нептун поступили в ВСУ

Опытные образцы украинского берегового мобильного противокорабельного ракетного комплекса Нептун переданы сегодня, 15 марта, в состав Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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По словам министра обороны Андрея Тарана, изготовленные КБ Луч ракетные комплексы значительно усилят возможности ВСУ в Азовско-Черноморском регионе. Соответствующее подразделение уже создано в ВМС.

"Наше домашнее задание – замкнуть Нептун, ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", – подчеркнул Таран.

Денис Юдин

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