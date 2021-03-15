Первые образцы ракетного комплекса Нептун поступили в ВСУ
15.03.2021, 15:40
Ракетный комплекс Непутн (Фото – пресс-служба Генштаба)
Опытные образцы украинского берегового мобильного противокорабельного ракетного комплекса Нептун переданы сегодня, 15 марта, в состав Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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По словам министра обороны Андрея Тарана, изготовленные КБ Луч ракетные комплексы значительно усилят возможности ВСУ в Азовско-Черноморском регионе. Соответствующее подразделение уже создано в ВМС.
"Наше домашнее задание – замкнуть Нептун, ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", – подчеркнул Таран.
- 31 марта 2020 года Минобороны провело испытания "Нептуна" – заявили, что им удалось "свести вероятность обнаружения ракеты к нулю". Комплекс принят на вооружение 23 августа.
- Таран в октябре 2020-го говорил, что "Нептун" закупят уже в 2020 году".
- 29 декабря 2020-го сообщалось, что ракеты "Нептун" хотят приспособить под тактические фронтовые бомбардировщики ВСУ.
- 11 марта Таран анонсировал поступление первых образцов Нептуна в ВСУ.
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