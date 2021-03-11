Историческое событие. В марте ВСУ получат первые образцы комплекса Нептун – Таран
Министр обороны Андрей Таран заявил, что уже марте Вооруженные силы Украины получат первые опытные образцы ракетного комплекса Нептун на вооружение, в составе украинской армии уже создано соответствующее подразделение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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По его словам, получение первых комплексов с ракетами Нептун – историческое событие, так как это вооружение нового поколения для Украины и оно является "новым словом в развитии военной береговой обороны" государства.
Таран отметил также, что действующие составные части комплексов РК-360МЦ Нептун уже пригодны к выполнению боевых задач.
"Наличие в составе Военно-морских сил РК-360МЦ увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе", – заявил министр.
- 31 марта 2020 года Минобороны провела испытания "Нептуна" – заявили, что им удалось "свести вероятность обнаружения ракеты к нулю". Комплекс принят на вооружение 23 августа.
- Таран в октябре 2020-го говорил, что "Нептун" закупят уже в 2020 году".
- 29 декабря сообщалось, что ракеты "Нептун" хотят приспособить под тактические фронтовые бомбардировщики ВСУ.
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