Историческое событие. В марте ВСУ получат первые образцы комплекса Нептун – Таран

Министр обороны Андрей Таран заявил, что уже марте Вооруженные силы Украины получат первые опытные образцы ракетного комплекса Нептун на вооружение, в составе украинской армии уже создано соответствующее подразделение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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По его словам, получение первых комплексов с ракетами Нептун – историческое событие, так как это вооружение нового поколения для Украины и оно является "новым словом в развитии военной береговой обороны" государства.

Таран отметил также, что действующие составные части комплексов РК-360МЦ Нептун уже пригодны к выполнению боевых задач.

"Наличие в составе Военно-морских сил РК-360МЦ увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе", – заявил министр.

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Станислав Стороженко

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