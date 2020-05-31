Вероятность обнаружения ракеты свели к нулю. В Минобороны испытали Нептун: видео

С 27 по 30 мая в Одесской области проходили очередные испытания украинского ракетного комплекса Р-360 Нептун. В Минобороны заявили, что им удалось свести вероятность обнаружения ракеты к нулю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В Минобороны заявили, что главной особенностью испытаний в этот раз были залповые пуски двух ракет по двум разным морским целям. Выпущенные ракеты сопровождали авиаторы на истребителях Су-27.

"Ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметные для вражеских радаров. На данном этапе выпущенные ракеты за 10-15 километров пролета снизились на высоту пяти метров над уровнем моря, сводя вероятность обнаружения ракеты к нулю", - заявили в ведомстве.

9 апреля 2020 года сообщалось, что украинская ракета Нептун пролетела 100 км и поразила цель на море - видео.

25 апреля ВСУ испытали ракету "Ольха-М". Точное попадание с первого выстрела: фото, видео.

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