Что внутри Нептуна. Ракетный комплекс с необычного ракурса: видео

Военный ресурс Defense Express опубликовал ролик, в котором показана внутренняя "кухня" украинского комплекса наземного базирования Нептун с противокорабельными ракетами Р-360.

В состав входят:

- подвижный командный пункт (руководит одновременно 18 машинами);

- транспортно-заряжающая машина;

- транспортная машина;

- пусковая установка;

- ракета в транспортно-пусковом контейнере;

- комплект наземного оборудования.

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СПРАВКА. Задача РК-360МЦ - поражать боевые корабли противника. Комплекс работает в любых метеоусловиях в любое время суток и пору года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника. В комплекс входят сразу шесть пусковых установок: обеспечивают возможность залпа сразу 24 ракетами по различным целям с интервалом пусков в залпе 3-5 секунд. Вес ракеты - 870 кг, диаметр - 38 см, масса боевой части - 150 кг. Диапазон высот полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.

Пропагандистские СМИ России назвали Нептун ракетой "для уничтожения Крымского моста".

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