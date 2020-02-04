Уникальные кадры попадания частичного залпа Ольхи в цель - видео

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Скорость ракет перед поражением цели - около 3,4 Мах

Военный ресурс Defense Express опубликовал ролик, на котором видно попадание в цель частичного залпа из ракетного комплекса Ольха. Созданные киевским конструкторским бюро "Луч" вместе с другими предприятиями ОПК, эти установки серийно поставляются в ВСУ.

Скорость ракеты на конечном участке траектории - около 3,4 М (если упрощенно, то число Маха - скорость, с которой воздух обтекает ракету, деленная на скорость звука в этом веществе в этих условиях, - ред.).

Сейчас в КБ "Луч" ведутся работы по созданию модернизированной версии ракеты - Ольха-М, которая имеет повышенную дальность стрельбы - 110-120 км. В декабре 2019-го был успешно завершен этап испытаний этой системы - он предшествует финальным государственным испытаниям.

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Еще осенью 2019 года ВСУ начали получать первые ракеты к комплексам "Ольха".

СПРАВКАОльха - высокоточная стема залпового огня с корректируемым боеприпасом весом до 800 кг. Она имеет увеличенную дальность действия системы. Если для обычной Ольхи она составляет около 70 км, то для Ольхи-М - 110-120 км. увеличенной до 130 км, а по некоторым данным до 170 км, дальностью пуска и обновленными системами навигации и управления. Применяется более эффективное ракетное топливо, была улучшена точность наведения.

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Теги: ракетный удар, РСЗО, ольха, ОПК
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