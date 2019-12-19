Украинская ракета Ольха-М точно уничтожила цель за 110 км: видео

Высокоточная реактивная система Ольха, разработанная Конструкторским бюро Луч, успешно прошла испытания – и поразила цель на расстоянии 110 км новой ракетой Ольха-М. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой директора бюро Олега Корестелева.

По его словам, отклонения от цели составило считанные метры. Таким образом, Ольха-М приблизилась к характеристикам, которые требует заказчик.

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В Defense Express составили карту, на которой демонстрируется зона покрытия ракеты:

Сейчас бюро готовится к государственным испытаниям. Если они пройдут успешно,то ожидается, что систему примут на вооружение украинской армии.

Справка. Ольха-М - модернизированная система залпового огня с корректируемым боеприпасом. Она имеет увеличенную дальность действия системы. Если для обычной Ольхи она составляет около 70 км, то для Ольхи-М - 110-120 км. увеличенной до 130 км, а по некоторым данным до 170 км, дальностью пуска и обновленными системами навигации и управления. Применяется более эффективное ракетное топливо, была улучшена точность наведения.

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