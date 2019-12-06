Как истребители сопровождают украинскую ракету Нептун: видео

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Генеральный директор и конструктор ГосККБ "Луч" рассказал о крылатой ракете Нептун и показал, как она работает

YouTube канал Security Talks опубликовал выпуск с генеральным конструктором и генеральным директором ГосККБ "Луч" Олегом Коростелевым, в котором были показаны и испытания крылатой ракеты Р-360, которая входит в боевой комплекс РК-360МЦ Нептун.

На ролике демонстрируется процесс запуска ракеты, а также ее сопровождение истребителями на высоте в несколько десятков метров над поверхностью моря. 

Помимо демонстрации Нептуна, в интервью Коростелев рассказал о новых разработках конструкторского бюро и созданной в Украине школе высокоточного оружия. 

Справка. РК-360МЦ Нептун обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (полный залп шесть пусковых установок) с интервалом пусков в залпе от трех до пяти секунд. Комплекс может находиться в 25 км от береговой линии. Подробные технические характеристики Нептуна можно посмотреть здесь.

Смотрите также: Ракета Нептун прошла 250 км по заданному маршруту: видео запуска

Видео: Security Talks/YouTube

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Теги: крылатая ракета, ОПК, истребитель, нептун, Олег Коростелев
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