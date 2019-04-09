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09.04.2019, 13:37

"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК

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"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК
"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК
"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК"Нептун во всей красе": новые фото гордости украинского ОПК

Заявленная дальность стрельбы - от 7 до 280 км, максимальное количество ракет в одном залпе - 24 единицы. Интервал пуска в залпе - от 3 до 5 секунд

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Главред военного издания Defense Express Сергей Згурец выложил у себя в Facebook снимки с испытаний украинского комплекса крылатых ракет Нептун.

"Новый Нептун. Впервые во всей красе", - пишет он, добавляя технические характеристики.

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РК-360МЦ является комплексом крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой Р-360. Предназначен для поражения боевых кораблей: крейсером, эсминцев, фрегатов, корветов, а также десантных и танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов. Эффективно работает в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и пору года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

В состав комплекса входят следующие машины:

- подвижный командный пункт, предназначенный для автоматизированного управления составными частями комплекса и обеспечения устойчивой связи (спутниковая, КВ, УКВ) со старшим начальником и элементами комплекса. Экипаж - пять человек, время развертывания - не более 10 минут;

- ракета в транспортно-пусковом контейнере. Вес - 870 кг, масса боевой части - 150 кг, диаметр ракеты - 38 см. Диапазон высот полета над гребнем волн - от 3 до 10 м;

- унифицированная пусковая установка, предназначенная для временного хранения, транспортировки, подготовки к пуску и пуска ракет;

- транспортно-заряжающая машина для временного хранения, транспортировки и перегрузки четырех контейнеров с ракетами. Время развертывания - до 10 минут, время перегрузки - до 20 минут, расчет - три человека;

- транспортная машина для временного хранения и транспортировки контейнеров с ракетами;

- комплект наземного оборудования.

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В предлагаемую структуру ракетного комплекса входят командный пункт, три стартовые батареи, техническая батарея и подразделения обеспечения. В составе каждой стартовой батареи - две пусковые установки. В техбатарею входят шесть транспортно-заряжающих машин и шесть транспортных машин.

Максимальный боекомплект комплекса с учетом всех платформ в штатной структуре - 72 ракеты.

Запас хода комплекса по суше - до 1000 км, его можно развернуть на новой позиции в течение 15 минут.

Главный исполнитель опытно-конструкторской работы по созданию комплекса - КБ Луч. Бюро сотрудничало по проекту с другими предприятиями: Оризон-Навигация, Импульс, Визар, Национальное космическое агентство, ЦКБ Арсенал, а также с частными компаниями Радионикс, Телекарт-прибор, УКРИННМАШ, Украинская бронетехника, Мотор Сич и КрАЗ.

Фото: Сергій Згурець

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Теги: крылатая ракета, ОПК, нептун, Сергей Згурец, РК-360МЦ
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