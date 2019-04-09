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09.04.2019, 07:39

У Украины есть ракеты с дальнобойностью более 1000 км - Порошенко

У Украины есть ракеты с дальнобойностью более 1000 км - Порошенко - Фото
Фото: пресс-служба СНБО

За время войны Украина резко нарастила ракетный щит для сдерживания. Вся производственная цепочка таких ракетных комплексов находится в Украине.

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Украина располагает высокоточными крылатыми ракетами с радиусом поражения более 1000 км, которые могут нести боевую "начинку" весом в 150 кг. Об этом в эфире вчерашней программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил президент Петр Порошенко.

"У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на тысячу километров <...> И это все создано украинскими специалистами", - сказал он.

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По словам Порошенко, военные ВСУ сейчас обучаются применять этот тип вооружений, поскольку после сдачи крылатых ракет в 1990-е в стране осталось немного операторов подобных комплексов.

Читайте мнение Ракетное вооружение Украины: новые задачи и актуальные наработки

Также, утверждает президент, Украина получила возможность "уничтожать любой корабль в радиусе 300 км, который осмелится атаковать нас".

"Эту ракету не выдержит корабль малого и среднего класса", - подчеркнул он, добавив, что получении на вооружение такого типа ракет - это резкое усиление национальной обороноспособности.

5 апреля в Одесской области были проведены завершающие этапы испытаний крылатой ракеты "Нептун". За тестами наблюдали корабли ВМС РФ в Черном море.

Смотрите также: В Одесской области успешно испытали комплекс "Нептун": видео 

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Теги: крылатая ракета, ракета, испытание, нептун
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