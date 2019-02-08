Что вооружат ракетами Нептун в Воздушных силах и ВМС: конструктор

Фото: пресс-служба СНБО

В начале 2020 года будет готов первый вариант ракетного комплекса "Нептун" в наземной версии для прикрытия акватории Черного и Азовского морей. Об этом рассказал директор конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев, пишет Цензор.

"Тогда же и рассчитываем поставить на вооружение украинскую крылатую ракету. Дистанция практического ее применения составляет 300 км. То есть, это полностью закроет интересующую нас акваторию Черного и Азовского морей", — уточнил он.

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В качестве воздушного носителя "Нептуна" выбран тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24М. В этом году КБ начнет заниматься проектированием, а в 2020-м планирует перейти к практической реализации.

Морской платформой для "Нептуна" будет проектируемый ракетный катер "Лань". Разработку корабельного комплекса в бюро планируют закончить за два года.

30 января 2018 года Украина испытала крылатую ракету "Нептун", основанную на проекте советской ракеты X-35, однако модернизированную в соответствии с современными требованиями.

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