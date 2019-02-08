В КБ "Луч" рассказали о новом грозном оружии ракетных войск ВСУ

Фото: Facebook/Юрий Бирюков

Определенное количество пусковых установок отечественного ракетного комплекса "Ольха" будут готовы к отправке в войска в первой половине 2019 года, а до конца сезона ракетчики ВСУ получат сотни ракет. Об этом рассказал директор конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев, пишет Цензор.

"Минобороны заплатило нам аванс за серийное изготовление сотен ракет. Они будут готовы во втором полугодии", — добавил он.

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По словам чиновника, эффективность "Ольхи" сопоставима с мощью тактических комплексов, но точность поражения значительно превосходит, к примеру, "Точку-У", а новое поколение ракет "Ольхи" не уступит ОТРК и по дальности.

"Мы уже сейчас ведем работу над увеличением дальности полета ракеты практически в два раза при сохранении высокой точности поражения цели", — отметил Коростелев.

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Каждая пусковая установка "Ольхи" может нанести высокоточный удар по 12 различным объектам противника, а не одному, как обычная РСЗО. Во время пикирования на цель ракета начинает корректироваться, осуществляя наведение по заданной системе координат.

Глава КБ "Луч" уверяет, что ракету "практически невозможно" сбить зенитным оружием, так как она на активном участке полета разгоняется до 1,2-1,3 км/с.

Коростелев говорит, что "Ольхой" заинтересовались два ближневосточных государства, идут активные переговоры. Мировая стоимость одной ракеты подобного комплекса составляет больше $200 000.

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