В Одесской области успешно испытали комплекс "Нептун": видео

В Одесской области прошли успешные испытания ракетного комплекса "Нептун". Об этом президент Петр Порошенко сообщил у себя в Facebook.

Составляющие и комплектующие комплекса произведены на украинских оборонных предприятиях, отметил он.

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"Очередной этап испытания, который состоялся на Государственном испытательном полигоне ВСУ, прошел успешно. Группа кораблей из 11 судов Военно-морских сил обеспечивала безопасность стрельб в акватории Черного моря", - сказал глава государства.

Ракета может использоваться и Сухопутными силами ВСУ.