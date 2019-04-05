В Одесской области успешно испытали комплекс "Нептун": видео

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На Государственном испытательном полигоне ВСУ в Одесской области успешно прошли испытания ракетного комплекса "Нептун"

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В Одесской области прошли успешные испытания ракетного комплекса "Нептун". Об этом президент Петр Порошенко сообщил у себя в Facebook.

Составляющие и комплектующие комплекса произведены на украинских оборонных предприятиях, отметил он.

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"Очередной этап испытания, который состоялся на Государственном испытательном полигоне ВСУ, прошел успешно. Группа кораблей из 11 судов Военно-морских сил обеспечивала безопасность стрельб в акватории Черного моря", - сказал глава государства.

Ракета может использоваться и Сухопутными силами ВСУ.

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Теги: нептун, ВСУ, армия, петр порошенко
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