Ракета Нептун прошла 250 км по заданному маршруту: видео запуска

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Летные испытания закончены. Теперь, по словам гендиректора КБ Луч Олега Коростелева, бюро сосредоточится на создании эффективной боевой части Р-360.

Украинский оборонно-промышленный комплекс успешно закончил испытания крылатой ракеты Р-360, которая входит в боевой комплекс РК-360МЦ Нептун. Об этом на полигоне после запуска сообщил гендиректор конструкторского бюро Луч Олег Коростелев, пишет Defense Express.

870-килограммовая ракета пролетела более 250 км по запланированной траектории и на заданной высоте с максимальной скоростью около 900 км/ч.

Смотрите видео: КБ Луч провело важную модернизацию Нептуна

"Сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - заявил генеральный конструктор КБ.

РК-360МЦ Нептун обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (полный залп шесть пусковых установок) с интервалом пусков в залпе от трех до пяти секунд. Комплекс может находиться в 25 км от береговой линии. Подробные технические характеристики Нептуна можно посмотреть здесь.

Ряд стран проявляет интерес к закупке Нептунов и Ольхи. Пропагандистские СМИ России уже назвали Нептун ракетой "для уничтожения Крымского моста".

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Теги: крылатая ракета, ОПК, нептун, Олег Коростелев
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