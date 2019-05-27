КБ Луч провело важную модернизацию крылатой ракеты Нептун: видео

На одном из военных полигонов в Одесской области провели испытания усовершенствованного ракетного комплекса Нептун. Теперь, утверждают в Укроборонпроме, "становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом".

Ракета получила новую головку самонаведения (позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования), новый стартовый двигатель (обеспечивает более активное выведение на маршевый участок полета), а также крылья и рули большей площади - они должны повысить управляемость и маневренность.

Также в Р-360 заменили часть электронных и цифровых систем, которые обеспечивают работу в сложных условиях, в том числе был установлен новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета.

"Именно этот параметр является одним из важнейших, поскольку чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. И теперь Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью. Это значительно уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата", - подчеркнули в Укроборонпроме.

Кроме того, конструкторы заменили составные части системы навигации, которые теперь обеспечивают работу даже в условиях мощного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее Укроборонпром показал видео испытаний реактивных систем "Вильха-М" и "Вильха-Р".

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Примечание: первое видео - испытания в начале апреля 2019 года.