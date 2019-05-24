Опубликовано впечатляющее видео теста ракет "Вильха"

Государственный концерн Укроборонпром опубликовал видео испытаний реактивных систем "Вильха-М" и "Вильха-Р".

Испытания систем прошли успешно на одном из военных полигонов Одесской области.

Во время запусков проверили тактико-технические характеристики ракет, системы наведения и возможности модернизированной "Вилихи" уничтожать цели за минимальный промежуток времени после получения задания на поражение.

23 мая и.о. министра обороны Степан Полторак сообщил, что с августа по октябрь планируется провести государственное испытание ракет.

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Видео: Укроборонпром