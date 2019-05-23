В Украине тестируют ракеты "Вильха": видео

В Одесской области провели испытания ракет "Вильха М" и "Вильха Р", сообщает Министерство обороны на Youtube.

"Испытания проводились с разных дистанций, и во время стрельбы мы проверяли разные параметры ракеты. Испытания прошли успешно", - говорит и.о. министра обороны Степан Полторак.

По его словам, с августа по октябрь планируется провести государственное испытание ракет.

Ранее Полторак озвучил задачи, которые стоят перед новым главой Генерального штаба Русланом Хомчаком. Об этом он сказал во время церемонии представления Хомчака, передает пресс-служба Минобороны. 20 мая он подал в отставку, затем поговорил с Зеленским. Было решено, что он будет и.о. главы Минобороны до решения Рады о его отставке.

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