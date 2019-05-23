Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

С августа по октябрь собираются провести государственное испытание

В Одесской области провели испытания ракет "Вильха М" и "Вильха Р", сообщает Министерство обороны на Youtube. 

"Испытания проводились с разных дистанций, и во время стрельбы мы проверяли разные параметры ракеты. Испытания прошли успешно", - говорит и.о. министра обороны Степан Полторак

По его словам, с августа по октябрь планируется провести государственное испытание ракет. 

Ранее Полторак озвучил задачи, которые стоят перед новым главой Генерального штаба Русланом Хомчаком. Об этом он сказал во время церемонии представления Хомчака, передает пресс-служба Минобороны. 20 мая он подал в отставку, затем поговорил с Зеленским. Было решено, что он будет и.о. главы Минобороны до решения Рады о его отставке.

Читайте также: "Зеленский учится. Нам не до шуток". Интервью Полторака за минуту

Отправить:
Распечатать:
Теги: степан полторак, ракеты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Украине тестируют ракеты "Вильха": видео
В Украине тестируют ракеты "Вильха": видео
Военнослужащая Нацгвардии попала в ДТП в Киеве: фото, видео
Военнослужащая Нацгвардии попала в ДТП в Киеве: фото, видео
Вышел тизер продолжения культовых "Терминаторов" Кэмерона: видео
Вышел тизер продолжения культовых "Терминаторов" Кэмерона: видео
HR Хочу бесплатно учиться за границей. Это реально?
Агрогигант с активами в Украине выходит на IPO в Нью-Йорке
Продовольствие Агрогигант с активами в Украине выходит на IPO в Нью-Йорке
Корпоративное управление по-новому. Что ждет аэропорт Борисполь?
Мнение Корпоративное управление по-новому. Что ждет аэропорт Борисполь?
Популярное
фото/видео
В Украине тестируют ракеты "Вильха": видео
В Украине тестируют ракеты "Вильха": видео
Военнослужащая Нацгвардии попала в ДТП в Киеве: фото, видео
Военнослужащая Нацгвардии попала в ДТП в Киеве: фото, видео 17:16
Вышел тизер продолжения культовых "Терминаторов" Кэмерона: видео
Вышел тизер продолжения культовых "Терминаторов" Кэмерона: видео 15:58
"Не обещаю 100500 заводов Тесла". Зеленский на IForum: фото
"Не обещаю 100500 заводов Тесла". Зеленский на IForum: фото 14:17
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 